В МИД России оценили отношения с Азербайджаном В МИД России заявили, что союзнические отношения с Баку дают практические результаты

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Денис Гончар

Союзнические отношения между Россией и Азербайджаном дают практические результаты, заявил директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар в интервью ТАСС. По его словам, Москва и Баку могут предельно откровенно обсуждать чувствительные вопросы общерегионального характера. Среди них — нормализация отношений Азербайджана с Арменией, а также роль стран Запада на Южном Кавказе.

В прошлом году с подписанием президентами России и Азербайджана Декларации о союзническом взаимодействии отношения между нашими странами вышли на новый уровень. Уже сейчас мы видим практическую отдачу от союзничества, — заявил Гончар.

Дипломат также отметил, что Россия и Азербайджан обсуждают все вопросы исключительно во взаимоуважительном и конструктивном ключе. Отдельное внимание Гончар уделил экономическим отношениям между странами. По его словам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос до $4 млрд.

Гончар ранее заявил о прогрессе в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе. Это стало возможным по итогам последнего заседания трехсторонней рабочей группы, в состав которой вошли вице-премьеры России, Армении и Азербайджана. Мероприятие прошло 2 июня в Москве.