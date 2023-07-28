В МИД заявили о невмешательстве России во внутренние дела Нигера МИД РФ: попытки обвинить РФ во вмешательстве в ситуацию в Нигере безосновательны

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Попытки обвинить Россию во вмешательстве в ситуацию в Нигере безосновательны, заявил РИА Новости директор департамента Африки в МИД Всеволод Ткаченко. По информации министерства, кризис в африканской стране необходимо как можно скорее урегулировать и ввести в правовое поле.

Те вбросы, которые происходят (о вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере — NEWS.ru), направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований, — сказал Ткаченко во время саммита Россия-Африка.

Утром 26 июля группа военных президентской гвардии Нигера заблокировала резиденцию главы государства Мохамеда Базума в столице страны Ниамее. Они потребовали от президента подписать документ о своей отставке. По данным СМИ, поводом для мятежа могло послужить намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Позднее нигерийские военные объявили о свержении президента Базума. Они закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва с обеспокоенностью следит за ситуацией в африканском государстве. Дипломат призвала все стороны конфликта воздержаться от применения силы и прийти к мирному диалогу.