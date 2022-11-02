В МИД РФ заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине Захарова: Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Россия готова к любым контактам и видам переговоров по Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга она подчеркнула, что российские эксперты всегда поддерживают диалог со сторонами, которые желают контактировать с Москвой. При этом, Захарова указала, что Россия опирается на свои цели, задачи и национальные интересы, исходя из текущей политической конъюнктуры. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале МИД РФ.

Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение. Но при этом еще раз опираемся на ситуацию на земле, на свои цели и задачи и на свои национальные интересы, — заявила Захарова.

Ранее президент Владимир Путин назвал не всегда целесообразным выкладывать на стол свою переговорную позицию для того, чтобы добиться национальных целей. Так глава государства прокомментировал возможность мирных переговоров с Украиной на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита в Сочи.

До этого бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предположил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на переговоры из-за того, что страна активно получает помощь Запада. По мнению итальянского политика, прекращение военной помощи могло бы привести к ускоренному решению кризиса в стране.