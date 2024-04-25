В МИД РФ заявили о дискриминации россиян в вопросе получения визы США МИД РФ: США не выдают визы российским чиновникам и техническим экспертам

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Соединенные Штаты, являясь страной — хозяйкой штаб-квартиры ООН, постоянно отказывают российским чиновникам и техническим экспертам в выдаче виз, приводит ТАСС слова заместителя главы МИД РФ Александра Панкина. По его словам, дискриминация наблюдается в отношении представителей РФ независимо от их рангов.

Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах, — обратил внимание дипломат.

Сотрудники российского постпредства при ООН неоднократно жаловались на недобросовестное выполнение США функций хозяйки штаб-квартиры, подчеркнул Панкин. Как отметил замглавы МИД РФ, в международной организации заверяют, что делают все возможное, но этот вопрос решает Госдепартамент.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва констатирует беспрецедентную дискриминацию российских представителей, направляющихся на работу в ЮНЕСКО. По его словам, такого не было даже во времена холодной войны. Тем не менее, подчеркнул министр, ЮНЕСКО остается уникальной универсальной гуманитарной организацией и «отменить в ней Россию не удастся».