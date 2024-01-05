В МИД РФ заявили, что Украина стала киберполигоном для НАТО МИД: Украина стала полигоном НАТО для борьбы с Москвой в киберпространстве

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Украина стала своеобразным полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. По его словам, за последние два года российская информационная структура стала мишенью для кибератак украинских служб, которые действуют под присмотром «западных кураторов».

Большинство из них осуществляется с территории или в интересах режима Владимира Зеленского <...> Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве, — отметил собеседник агентства.

Люкманов подчеркнул, что англосаксонские страны направляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые обучают хакеров, заинтересованных в антироссийской деятельности. Средства, которые выделяются на информационную безопасность Киева, тем временем расходятся по карманам, резюмировал представитель МИД.

Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что объекты критической инфраструктуры РФ регулярно подвергаются хакерским атакам. По данным ведомства, они стали серьезным вызовом.

В связи с этим на рассмотрение Госдумы был направлен законопроект о легализации деятельности «белых» хакеров в России. Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин пояснил, что такие специалисты раскрывают логику потенциальных хакеров-преступников и усиливают защиту информационных систем.