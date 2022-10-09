В МИД РФ заявили, что США помогают Украине вербовать иностранных наемников МИД РФ: США помогают Киеву вербовать иностранных наемников

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США помогают Киеву вербовать иностранных наемников и дают ориентировки по проведению атак, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Все это делает Вашингтон стороной конфликта на Украине, отметил он в беседе с ТАСС.

Вашингтон продолжает интенсивно накачивать киевский режим тяжелым вооружением, поставляет ему разведывательные данные с многочисленных военных и коммерческих спутников, помогает вербовать иностранных наемников, дает ориентировки по ведению боевых действий. Все это превращает его в участника конфликта, — рассказал Полищук.

По его словам, эксперты на Западе говорят о ведении США на Украине «опосредованной войны» с Россией. Дипломат указал на то, что США также заставляют союзников поставлять на Украину оружие. Так, усилить поставки намерены во Франции и Германии, добавил сотрудник МИД. Он напомнил, что в Британии организовали обучение военных Украины, для чего привлекают инструкторов из стран Запада.

Евросоюз собирается создать миссию по оказанию военной помощи Украине. Это приведет к повышению степени его прямой вовлеченности в конфликт, — уточнил Полищук.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО следует воздержаться от поставок дальнобойного оружия Украине. По его словам, такие шаги в Москве считают ошибкой, которая может привести к катастрофическим последствиям для Европы.