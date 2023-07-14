В МИД РФ заявили, что саммит НАТО лишил Евросоюз надежд на автономию Грушко: саммит НАТО подчинил военно-политическую сферу Евросоюза

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Александр Грушко

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что прошедший в Вильнюсе саммит НАТО полностью подчинил военно-политическую сферу Евросоюза. Европейцев лишили последних надежд на автономию, отметил дипломат в эфире Первого канала.

Вильнюс закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию, произошло полное подчинение военно-политической области Евросоюза задачам, которые формулируются в другой части Брюсселя, в НАТО, — подчеркнул Грушко.

По его мнению, для НАТО расширение Альянса является инструментом, позволяющим поддерживать конфронтацию. Она нужна, поскольку без противника НАТО существовать не может, теряет всякий смысл, уточнил замглавы МИД.

Дипломат напомнил о разговоре Джорджа Буша с Гельмутом Колем, в котором бывший президент США отметил, что за признанием отсутствия холодной войны в Европе последует вопрос о том, что делают на континенте американские войска?

И если вы спросите меня, каким одним словом можно охарактеризовать итоги вильнюсского саммита для Евросоюза или для европейцев — это вассализация Европы, о чем пишут многие политологи, — сказал дипломат.

Грушко подчеркнул, что в таких итогах саммита НАТО не видит никакой неожиданности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России. Он отметил, что именно возможное вступление Киева в ряды Альянса и побудило Москву начать спецоперацию. При этом глава государства подчеркнул, что вхождение в НАТО не даст безопасности и самой Украине.