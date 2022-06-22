В МИД РФ заявили, что ответ Литве по Калининграду не будет дипломатическим Захарова: меры по блокаде Калининграда будут приняты в практической плоскости

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Ответные меры России на запрет перевозки товаров из Литвы в Калининградскую область будут в практической области, а не дипломатической, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости. Она добавила, что Литва и Евросоюз оповещены о недовольстве России запретом на транзит товаров в Калининград. Представитель дипведомства подчеркнула необходимость вернуть ситуацию в законное русло.

Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. <...> Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости, — заявила Захарова.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что АО «Литовские железные дороги» уведомило Калининград об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в этот регион. По его словам, действия Литвы нарушают законы и договорённости, так как при вступлении в ЕС Литва гарантировала сохранение транзита в Калининград.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Литва не станет закрывать путь для кораблей, идущих в порты Калининграда, так как такие действия Вильнюса смогут привести к войне.