В МИД РФ высказались о гибели журналиста Максудова Захарова выразила соболезнования из-за гибели корреспондента Максудова

Фото: Борис Максудов/vk.com

Борис Максудов

Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова в Запорожской области. В эфире программы «Соловьев Live» дипломат заявила, что российские журналисты много лет являются целью для уничтожения Киевом.

Мои соболезнования. Я следила за этой ситуацией. <...> Я думаю, что все прекрасно понимают, что российские журналисты много лет являются законной целью, как считают в Киеве, для уничтожения, — сказала Захарова.

Максудов попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины в среду, 22 ноября. По данным Министерства обороны России, по его местоположению был нанесен удар с беспилотника. В составе группы журналистов на данном участке фронта также был фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.

Позднее журналист Владимир Соловьев сообщил о гибели Максудова. По его словам, корреспондент работал в зоне специальной военной операции с первых дней ее проведения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Максудов был ранен в Запорожской области во время съемок репортажа о 503-м мотострелковом полке. Журналист был госпитализирован с открытыми переломами конечностей и множественными осколочными ранениями. Врачи пытались спасти ему жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.