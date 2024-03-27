В МИД РФ выразили отношение к территориальным спорам Армении и Азербайджана Захарова: Москва призывает Баку и Ереван отказаться от агрессивной риторики

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Мария Захарова

Россия призывает Армению и Азербайджан отказаться от агрессивной риторики при решении территориальных споров, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, Баку и Еревану необходимо решать все вопросы посредством переговоров. Дипломат выразила готовность Москвы оказать сторонам содействие.

Такие вопросы, в том числе по возврату и обмену анклавами, следует решать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальное содействие этой работе, — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что в распоряжении России есть уникальные картографические материалы и результаты экспертиз, которые помогут сторонам разрешить территориальные споры. По ее словам, аналогичные принципы необходимо применять в вопросе о разблокировке транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

Мы не используем термин «Зангезурский коридор». Мы говорим о маршруте, который связывает запад Азербайджана с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, — подчеркнула она.

Захарова отметила, что в июне 2023 года стороны были близки к принятию соответствующего решения. Она призвала Баку и Ереван проявить политическую волю для доведения этого дела до логического завершения.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что Ереван продолжает переговоры с Баку и взял на себя обязательства, чтобы добиться стабильного прогресса по ключевым вопросам. По его словам, для достижения консенсуса нужно содействие международных партнеров.