В МИД РФ выдали дипломатическую ноту сотруднику посольства Румынии

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В МИД России объявили персоной нон грата замглавы дипмиссии Румынии в Москве Константина Ионицэ, сообщили на сайте министерства. Данная мера стала ответом на аналогичные действия румынских властей, выдавших дипломатическую ноту сотруднику посольства РФ в Бухаресте.

8 сентября Временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Константину Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении persona nоn grata сотрудника Посольства Румынии в Москве, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

19 августа власти Румынии признали персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Бухарест. В ведомстве подчеркнули, что решение о высылке российского посла было принято в связи с несовместимостью его деятельности с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Более подробную информацию МИД Румынии не дал.

12 августа власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Ему также было предписано в семидневный срок покинуть страну. Ведомство обвинило российского диппредставителя в деятельности, «противоречащей положениям Венской конвенции о дипотношениях».