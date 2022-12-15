В МИД РФ возмутились приезду замгенсека ООН в Херсон Захарова: приезд замгенсека ООН Гриффитса в Херсон носит провокационный характер

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Приезд заместителя генерального секретаря ООН Мартина Гриффитса в Херсон является провокацией, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что жители города проголосовали за вхождение в состав РФ, а потому приезд представителя ООН без согласования с Москвой неприемлем.

Приезд Мартина Гриффитса в российский Херсон и область, жители которой в ходе референдума высказались за вхождение в Российскую Федерацию и были приняты в ее состав, носит заведомо провокационный, а потому — неприемлемый характер, — сказала Захарова.

По ее мнению, генсек ООН Антониу Гутерриш должен «положить конец подобным действиям своих сотрудников гуманитарного блока» и выполнить обязательства по снятию ограничений на вывоз зерна из России.

Мартин Гриффитс посетил Херсон во вторник, 13 декабря. Он прибыл накануне в рамках четырехдневной миссии на Украину. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам планирует также посетить Николаев и Киев.

Ранее сообщалось, что вместе с Гриффитсом на Украину прибыла координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Дениз Браун. ООН отмечает, что почти 18 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, обстрелы энергетической инфраструктуры оставляют жителей городов без отопления и чистой воды.