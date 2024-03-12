В МИД РФ указали на лицемерие Запада и его вмешательство в дела Китая Захарова: комментарии по гонконгским законам являются вмешательством в дела КНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Заявления США и их союзников по поводу гонконгского законодательства являются очередным грубым вмешательством во внутренние дела Китая, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства. По словам дипломата, ситуация вокруг этого вопроса демонстрирует лицемерие руководителей стран Запада.

Захарова отметила, что требования Запада привести гонконгский законопроект о национальной безопасности в соответствие с международными обязательствами в области прав человека являются проявлением политики двойных стандартов. Дипломат назвала риторику западных руководителей лицемерной и добавила, что она оборачивается критикой инициатив властей КНР.

Очевидно, что для Вашингтона и его союзников уже стало рутиной совать нос во внутренние дела КНР, включая САР, Гонконг, вместо того, чтобы сконцентрироваться на решении своих множащихся внутренних проблем, в том числе в законотворческой области, — заключила Захарова.

Ранее Китай официально принял более жесткую формулировку в отношении Тайваня, опубликовав бюджетные данные. В новой перспективе опущено упоминание о «мирном воссоединении». Военный бюджет увеличился более чем вдвое за 11 лет пребывания у власти председателя КНР Си Цзиньпина. 31 декабря в новогоднем обращении к нации он заявил, что воссоединение материкового Китая с Тайванем является не чем иным, как исторической необходимостью. Он призвал не прекращать поддержку Гонконга и Макао в использовании их собственных преимуществ для сохранения долгосрочного процветания и стабильности, одновременно «улучшая интеграцию в общее развитие страны».