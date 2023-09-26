В МИД РФ спикера парламента Канады назвали козлом отпущения Захарова: в скандале с эсэсовцем спикер парламента Рота стал «козлом отпущения»

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

В скандале с выступлением в парламенте Канады эсэсовца из спикера палаты общин Энтони Рота сделали «козла отпущения», чтобы вывести из-под удара премьер-министра Джастина Трюдо, заявила в Telegram представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на заявление канадского дипломата об уходе в отставку, прозвучавшее 26 сентября.

Из Рота сделали «козла отпущения», выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), — отметила дипломат.

Она считает, что аналогичное бесславное будущее ожидает всех, кто в мире поддерживает «лесных братьев», факельные шествия и «прочую нацистскую шваль». Захарова добавила, что за националистические лозунги, которыми в парламенте встречали Зеленского, никто не извинился.

По случаю визита Владимира Зеленского в канадский парламент 22 сентября на его заседание пригласили 98-летнего Ярослава Хунку. Рота представил его как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских».

Ранее стало известно, что Энтони Рота отправится в отставку. О решении объявил сам спикер палаты общин Канады. До этого призвала его сделать такой шаг министр иностранных дел страны Мелани Жоли.