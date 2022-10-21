В МИД РФ сообщили о выросшем потоке иностранных наемников на Украину Дипломат Гаврилов сообщил о выросшем потоке иностранных наемников на Украину

Фото: Capt. Angelo Mejia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гаврилов сообщил, что поток иностранных наемников на Украину наращивается.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в последние месяцы увеличивается число иностранных наемников на Украине. Основную массу составляют англичане, поляки и американцы, отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Мы уже не раз <...> говорим о том, что наемников появляется все больше и больше, указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на Харьковском направлении, на Запорожском, на Херсонском. В основном это англичане, поляки, американцы, есть даже из Грузии, — подчеркнул Гаврилов.

Он добавил, что одно время иностранцев на Украину ехало меньше, но теперь их поток «опять стал наращиваться». Россия предупреждает, что это очень опасно, поскольку «НАТО становится стороной конфликта», заключил дипломат.

Ранее взятый в плен майор киевского спецназа Руслан Груздь заявил, что иностранным наемникам выдают форму Вооруженных сил Украины. По его словам, это делается для того, чтобы они не выделялись на общем фоне. Среди тех, кто вступил в ряды ВСУ, отмечает Груздь, были белорусы, грузины, новозеландцы, а также англичане или американцы.