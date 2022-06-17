В МИД РФ сообщили о назревающем конфликте между Британией и Евросоюзом Чижов: между Великобританией и ЕС назревает скандал из-за действий правительства Джонсона

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Между Великобританией и Евросоюзом назревает крупный конфликт на фоне желания британского премьера Бориса Джонсона пересмотреть положения североирландского протокола, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, пишет ТАСС. Североирландский протокол представляет одну из наиболее важных частей соглашения Brexit: положения документа предписывают введение таможенных проверок товаров, которые следуют из Британии в Северную Ирландию, во избежание появления границы между сторонами, подписавшими этот протокол.

Сейчас, кстати, назревает крупный скандал между ЕС и Великобританией в связи с реальными действиями правительства Джонсона, которое внесло в Палату общин законопроект о пересмотре в одностороннем порядке известного североирландского протокола, который они несколько лет вымучивали и наконец компромиссный вариант подписали, — заявил Чижов.

В соответствии с североирландским протоколом, являющимся частью соглашения о выходе Британии из ЕС, Северная Ирландия остается в составе таможенной территории Соединенного Королевства. В случае подписания британскими властями соглашения о свободной торговле с третьей стороной товары Северной Ирландии также должны быть включены. При этом Северная Ирландия должна будет придерживаться правил Евросоюза, чтобы товары могли свободно циркулировать в Республику Ирландия.

В июне 2021 года Джонсон заявил, что Лондон может приостановить часть соглашения о Brexit, если Евросоюз и Лондон не разрешат спор о правилах торговли товарами, поставляемыми в Северную Ирландию.