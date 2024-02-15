В МИД РФ рассказали, существует ли альтернатива ОДКБ для Армении Замглавы МИД Галузин: для Армении нет альтернативы ОДКБ

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Перед началом встречи лидеров государств – членов Организации договора о коллективной безопасности

В России не видят альтернативы механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении, заявил в интервью «Известиям» замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, будущее Южного Кавказа должно определяться странами, для которых этот регион — общий дом, при этом ни США, ни Франция, ни государства Евросоюза к таковым странам не относятся.

Мы исходим из того, что пребывание в ОДКБ <...> отвечает прежде всего интересам народа Армении и армянского государства. Объективно альтернативы механизму ОДКБ с точки зрения обеспечения безопасности Армении, на наш взгляд, тоже не просматривается, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев выразил мнение, что Ереван «ведет себя странно». Таким образом он прокомментировал заявление армянского премьера Никола Пашиняна о том, что ОДКБ саботировала его призыв ввести войска в приграничные районы Армении. Депутат напомнил, что Ереван вообще не обращался за помощью к ОДКБ официально.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва никогда не была инициатором охлаждения отношений с Ереваном. По его словам, армянское руководство самостоятельно выбрало, как ему общаться с РФ. Он также напомнил, что многие из нынешних официальных лиц Армении, находясь в оппозиции, призывали республику выйти из ОДКБ и ЕАЭС.