В МИД РФ рассказали про обозначенные для США красные линии МИД РФ: Москва обозначила Вашингтону красные линии по поставкам оружия Украине

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Россия уже обозначила США красные линии относительно поставок Украине новых видов вооружения, рассказал ТАСС директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук. Он отметил, что эта черта прежде всего касается дальнобойных или более мощных средств поражения. По словам Полищука, Москва примет конкретные меры реагирования на поставки оружия Киеву после тщательного анализа ситуации.

Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие Украине, будут определяться по итогам тщательного анализа ситуации, — заметил дипломат.

Полищук добавил, что Москва обладает достаточным набором инструментов для реализации этих мер.

О том, что Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на дистанции 300 километров, ранее сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Федор Вениславский. Он отметил, что у Киева «есть все шансы» на получение снарядов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также заявил, что в обозримом будущем Киев может получить более дальнобойные ракеты для РСЗО, но не уточнил радиус их поражения.

Ранее старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан указал, что США в скором времени не смогут поставлять Украине ряд боеприпасов. В частности, по его словам, истощаются запасы ракет для РСЗО HIMARS.