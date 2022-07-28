В МИД РФ рассказали об очереди из желающих вступить в ШОС Лавров рассказал об очереди из стран, желающих вступить в ШОС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде образовалась очередь из стран, желающих вступить в состав межгосударственного объединения. Таким наблюдением поделился глава МИД России Сергей Лавров по завершению переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях СМИД ШОС в Ташкенте, пишет РИА Новости. По словам министра страны, которые захотели вступить в ШОС поделились на две категории: первые хотят стать полноправными членами организации, вторые захотели стать наблюдателями.

По понятным причинам мы (с Мирзиеевым. — NEWS.ru) сегодня много говорили о подготовке саммита ШОС в Самарканде в сентябре этого года, завтра состоится заседание совета министров иностранных дел ШОС на котором будут рассмотрены проекты итоговых документов. Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной и особо символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по делу, — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь организации Чжан Мин. Объединение уже готово начать все необходимые юридические процедуры. В ШОС на сегодня состоят Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Индия, Пакистан, Китай и Узбекистан. В организации есть ещё несколько стран-наблюдателей и стран-партнёров. Белоруссия была страной-наблюдателем.

До этого исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сообщил, что в Шанхайскую организацию сотрудничества в этом году примут Иран. Республика станет частью международной организации после того, как на саммите ШОС в Самарканде подпишут меморандум об обязательствах страны в качестве её члена.