В МИД РФ рассказали о ситуации с выездом россиян из Израиля и Палестины Рябков: РФ работает над выездом россиян из зоны палестино-израильского конфликта

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Москва работает над проблемой выезда россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Как сообщает пресс-служба Кремля, на совещании по оперативным вопросам у президента России Владимира Путина он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению.

Мы будем прилагать максимальные усилия во взаимодействии с партнерами и единомышленниками по политической линии, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе гарантирующие выезд из зоны риска наших граждан, — сказал Рябков.

По его словам, операции, которые проводит Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), носят неизбирательный характер. Рябков отметил, что угроза вторжения израильских войск в сектор Газа все еще сохраняется. Он также обратил внимание на то, что жители анклава оказались в условиях гуманитарной катастрофы и этот факт вызывает большую тревогу.

Ранее россияне, которые не могли вылететь из Израиля, пожаловались на бездействие МИД РФ и российского посольства из-за отсутствия эвакуации граждан. Житель Санкт-Петербурга по имени Вячеслав рассказал, что вместе с семьей отдыхал в Израиле, когда там начались военные действия. Семья захотела вернуться на родину, но столкнулась с высокими ценами на ближайшие рейсы.