В МИД РФ рассказали о позиции России по интервенции в Нигер МИД: Россия выступает против интервенции в Нигер

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Россия выступает против интервенции в Нигер, сообщил корреспонденту NEWS.ru заместитель заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. По его словам, это вряд ли будет способствовать установлению прочного мира в стране.

Зайцев отметил, что важно не допустить нарастание напряженности в Нигере, необходимо восстановить правопорядок и установить инклюзивный диалог. Комментируя приезд в Нигер и. о. первого заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд, дипломат заявил, что от таких визитов нужно добиваться практических результатов, но у западных коллег не всегда это получается.

Как сообщалось ранее, Виктория Нуланд провела переговоры с вновь назначенным руководителем генерального штаба Вооруженных сил Нигера Муссой Салау Барму и тремя его соратниками. Американская сторона оценивает прошедшую беседу как «предельно откровенную» и трудную. По данным ряда СМИ, Нуланд просила о встрече со свергнутым президентом Нигера, однако ее просьба не была удовлетворена.

Военные Нигерии свергли президента страны Мохамеда Базума 27 июля. В ходе мятежа президентская гвардия заблокировала его резиденцию. Позднее в государстве был введен комендантский час, работа всех госучреждений была приостановлена.