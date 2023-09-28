МИД России предупредил Ереван о последствиях ратификации Римского статута МИД: ратификация Арменией Римского статута ухудшит отношения с Россией

Ратификация правительством Армении Римского статута приведет к ухудшению отношений с Россией, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что до Еревана была доведена позиция о неприемлемости принятия договора.

Продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях, не соответствует действительности, —подчеркнули в МИД России.

В ведомстве отметили, что Москва ознакомилась с инициативой Еревана о заключении двухстороннего соглашения по вопросу о ратификации Римского статута. Российская сторона предложила компромиссный вариант, однако Армения не учла его, заявили в МИД. В ведомстве надеются, что в конечном счете Национальное собрание Армении откажется ратифицировать Римский статут и не станет «штамповать заведомо токсичное для армяно-российских отношений решение».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал инициативу Армении о ратификации Римского статута враждебным решением. Он также подчеркнул, что Москва не приветствует действия Еревана.