В МИД оценили перспективы заключения мирного договора между Баку и Ереваном Представитель МИД Гончар: направления по нормализации отношений Баку и Еревана согласованы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители России, Азербайджана и Армении ведут переговоры по проекту мирного договора между Баку и Ереваном, заявил глава четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что основные направления в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном согласованы, а достижение результатов потребует усилий со всех сторон.

С азербайджанскими и армянскими партнерами согласованы основные направления и механизмы взаимодействия, которые будут способствовать восстановлению доверия между двумя народами, формированию условий для долгосрочного мира и стабильности, устойчивых межгосударственных связей, — заявил представитель МИД.

Роль гаранта безопасности в регионе выполняет российский миротворческий контингент, отметил Гончар.

По его словам, для придания системного характера усилиям трех стран глава МИД России Сергей Лавров возложил на посла по особым поручениям Игоря Ховаева функции специального представителя по теме содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном. Как указал Гончар, сам Ховаев находится в контакте как с одной страной, так и с другой, регулярно посещая оба государства для консультаций по вопросу мирного договора.

Очередные его (Ховаева. — NEWS.ru) поездки в регион проходят в этом месяце. Хотел бы подчеркнуть, что российское содействие оказывается исключительно в тех формах и объеме, которые приемлемы для обеих сторон, — отметил дипломат.

По словам дипломата, задача России состоит в том, чтобы создать нужные условия для обеспечения максимальной эффективности работы. Гончар указал на необходимость не допустить вмешательство извне, политизацию и обострение в деятельности по делимитации границ.

Ранее Гончар заявил, что с 1 апреля 2023 года заработает новая дорога по Лачинскому коридору, связывающему Армению и Карабах. Он добавил, что с 30 августа движение по автодороге идет по временному маршруту в объезд Лачина.