В МИД РФ рассказали, как США разрушили диалог по контролю над вооружениями Рябков возложил на США ответственность за крах переговоров по контролю над вооружениями

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Сергей Рябков

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями сейчас ограничены эпизодическим обменом оценками, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, прежде имелся конструктивный диалог, но США разрушили его оторванными от реальности требованиями.

Мы эпизодически с ними обмениваемся оценками. Но элементов новизны нет. Именно США прервали устойчивый, систематический диалог по стратстабильности, переключились на пустые и оторванные полностью от реальности призывы к нам в части возобновления применения ДСНВ, но и по другим сюжетам, — сказал дипломат.

Происходящее он назвал доказательством американской зацикленности на собственных представлениях. Как следствие, переговорный процесс лишился базы для продуктивного обсуждения.

Ранее директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявлял, что Россия учтет в оборонной стратегии возможное размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Японии. По его словам, если такие сообщения появляются неоднократно, то обсуждение вопроса между странами идет. Ноздрев добавил, что решения Токио указывают на отказ от политики мирового развития, а сейчас прилагаются усилия по переводу страны на «рельсы миллитаризации».