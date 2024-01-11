В МИД РФ рассказали, как Москва ответит Молдавии МИД РФ: Москва оставила за собой право на ответ на недружественные шаги Молдавии

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Вызванному в МИД РФ послу Молдавии в России Лилиану Дарию заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева, сообщила пресс-служба МИД РФ. Если протест будет проигнорирован, то Москва предпримет дополнительные меры, право на которые оставляет за собой, отметили в дипломатическом ведомстве.

В случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, — подчеркнули представители министерства.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов заявил, что Молдавия считает Россию главной угрозой своей национальной безопасности. Так он прокомментировал проект новой стратегии нацбезопасности страны, а также решение руководства республики присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без ответа решение Кишинева о присоединении к санкциям. По ее словам, молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений, а руководство Молдавии целиком встроилось в антироссийскую кампанию, которую ведет Запад. При этом дипломат отметила, что такой курс властей республики вряд ли отвечает интересам ее жителей, которые дружественно настроены к России и заинтересованы в сохранении и развитии отношений с ней.