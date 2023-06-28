В МИД РФ рассказали, как достичь баланса между интересами Баку и Еревана Захарова: баланса между интересами Баку и Еревана можно достичь, основываясь на дорожной карте армяно-азербайджанского процесса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Для России важно, чтобы мир был прочным и устойчивым, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, он должен обеспечивать баланс между интересами Баку и Еревана, которого можно достичь на основе дорожной карты армяно-азербайджанского процесса.

Дорожную карту составляет комплекс трехсторонних заявлений при посредничестве Москвы. Если понадобится что-то дополнительное, можно подумать о том, чтобы поддержать этот процесс с опорой на решение ООН. Но для этого нужно согласие Еревана и Баку, — сказала Захарова.

Она добавила, что, когда разговор идет о посреднических инициативах, то возникает ощущение, что «до Баку и Еревана Западу дела нет». По мнению Захаровой, посредники «будто ревностно переформатируют и перехватывают повестку».

Им главное вписать себя и создать рычаги влияния. Надо заканчивать мысли об играх с нулевой суммой. То есть не надо конкурировать с российскими усилиями. <...> Российские миротворцы доказывают, что мир возможен. На это делается ставка, — заявила представитель МИД РФ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о высоком риске дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. Он призвал международное сообщество принять меры для обеспечения безопасности людей, проживающих на территории Карабаха.

После этого пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что основной фактор дестабилизации в Карабахском регионе — ВС Армении. По словам представителя дипведомства, Пашинян вводит международное сообщество в заблуждение.