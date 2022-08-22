Захарова обвинила Евросоюз в намерении тренировать нацистов и террористов

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы ЕС по созданию миссии для тренировок солдат ВСУ подготовкой «баз для натаскивания нацистов». Высказывание дипломата, опубликованное в ее Telegram-канале, стало ответом на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о намерении готовить украинских солдат за пределами Украины.

Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков. Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно, — заявила Захарова.

Ранее Боррель рассказал о том, что Евросоюз прорабатывает вопрос создания отдельной миссии для подготовки украинских солдат. В ходе пресс-конференции он указал, что она будет организована в одном из соседних с Украиной государств. Вопрос о создании миссии будет обсуждаться на неформальном заседании министров обороны стран Евросоюза, которое пройдет в Чехии 29 августа.

16 июля сообщалось, что в 2021 году семь из 11 ежегодных курсов для подготовки сержантского состава украинских войск вели инструкторы из Швеции, Литвы, Канады и еще нескольких стран — членов НАТО. В программу подготовки входили элементы обучения актуальным стандартам управления, принятым в Североатлантическом альянсе. Курс лидерства базового уровня проводился в соответствии с натовскими правилами управления подразделениями на тактическом уровне TLP.