«Однажды вы поймете»: Захарова о возможном выходе США из переговоров Захарова: Россия защищает весь мир от неонацизма

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Россия продолжит действовать согласно своей позиции вне зависимости от решений США по украинскому урегулированию, чтобы защитить людей, страну и мир от неонацизма, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом дипломат ответила на вопрос западного журналиста о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса, передает пресс-служба ведомства.

Мы делаем нашу работу, мы защищаем наших людей, мы защищаем нашу страну, и вообще-то мы защищаем мир от неонацизма. Я надеюсь, однажды вы это поймете, — заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Россия и международное сообщество ищут пути выхода из кризиса вокруг Украины, возникшего по вине администрации экс-президента Джо Байдена. Дипломат отметила возобновление российско-американских контактов, подчеркнув необходимость преодоления последствий политики предыдущего руководства США, которое, по ее словам, «разрушило многие вещи».

Кроме того, Захарова обвинила западные страны в «исторической амнезии», в отличие от решительно настроенной России. Представитель МИД призвала стоически реагировать на антироссийские действия и подчеркнула готовность Москвы поддерживать тех, для кого историческая правда также является священной.