В МИД РФ прокомментировали решение о возобновлении зерновой сделки МИД РФ: у России есть гарантии от Украины, что атак на российский флот больше не будет

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Россия получила четкие гарантии от Киева, что атак на российский флот, подобных той, что случилась в Симферополе, больше не будет, сообщил заместитель главы МИД России Андрей Руденко. По его словам, украинские власти также заверили, что инфраструктура и гумкоридоры в целях наращивания военного преимущества использоваться не будут.

У нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна, — сообщил Руденко.

Кроме того, замглавы МИД России отметил, что вопрос продления участия РФ в зерновом соглашении после 18 ноября будет зависеть от его полной и пропорциональной реализации вне зависимости от решения Москвы по возобновлению участия в договоре. Руденко отметил, что одним из факторов, который будет учитываться при продлении сделки со стороны России, будет оценка эффективности реализации стамбульских договоренностей.

Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих факторов. И главный из них — это то, чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Турцией и Украиной, реализовывалась в полном объеме: и российская, и украинская часть. К сожалению, мы здесь видим большую диспропорцию, российская часть реализуется из рук вон плохо по вывозу российского зерна, продовольствия и удобрений, это будем учитывать, — добавил Руденко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но на данный момент участие России по-прежнему приостановлено. Он добавил, что вопрос по-прежнему обсуждается с Турцией, и что разблокировка экспорта удобрений и обеспечение безопасности движения в Черном море — основное условие РФ для возобновления зерновой сделки.