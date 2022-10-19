В МИД РФ призвали США уничтожить арсенал химического оружия В МИД призвали Вашингтон последовать примеру России и уничтожить арсенал химоружия

Фото: Shutterstock

Россия призывает Соединенные Штаты взять с нее пример и ликвидировать свой арсенал химического вооружения, с таким заявлением выступил на заседании Первого комитета ГА ООН замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Он подчеркнул, что Вашингтон имеет все возможности, как финансовые, так и технологические для быстрого уничтожения остающихся запасов отравляющих веществ.

Россия добросовестно выполняет обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. В 2017 году, на три года раньше заявленного в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — NEWS.ru) срока, мы уничтожили один из крупнейших арсеналов химоружия. Призываем последовать нашему примеру США, — заявил Воронцов.

Это уже не первый призыв российской стороны к США ликвидировать запасы химического оружия. В августе этого года российское посольство в Вашингтоне обратилось к руководству США с требованием в ближайшее время уничтожить склады с таким оружием. Дипломаты отметили, что Соединенные Штаты — единственная страна, которая уклоняется от своих обязательств. В дипмиссии также напомнили, что заявления американских властей о наличии у Москвы химоружия не соответствуют действительности.