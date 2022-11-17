В МИД РФ призвали быстрее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС Замглавы МИД России призвал быстрее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

Договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, Москва находится в контакте с МАГАТЭ и разделяет озабоченность по этому поводу.

Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее, — сказал Вершинин.

Он уточнил, что осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые находятся на станции с начала сентября. Сейчас на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на её территории, у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что для создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции необходимо отодвинуть линию фронта как минимум на 100 км. Он уточнил, что в нынешних условиях делать это небезопасно и договариваться о данных мерах нужно с властями США. С Украиной же договариваться бессмысленно из-за регулярных обстрелов.