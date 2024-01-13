Зеленского пристыдили за отказ от военного призыва Мирошник: Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в 2014–2015 годах четыре раза игнорировал повестки в военкомат, написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник. Он выложил скриншот сообщения Минобороны Украины за апрель 2019 года о проверке нахождения Зеленского на воинском учете по запросу депутатов.

Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками! Зеленский четыре раза получал повестки в военкомат и не приходил по ним. По две повестки ему были направлены в 2014 и 2015 годах, — написал Мирошник.

По данным МО Украины, в 2014 году Зеленскому присылали повестки 15 апреля, 23 июня и 15 августа, также его приглашали в военкомат 10 мая 2015 года. Ни по одной повестке он не явился.

Военкор Евгений Лисицын также обратил внимание на информацию о повестках Зеленскому. Журналист призвал украинцев брать пример с их президента.

Ранее СМИ сообщили, что власти Ивано-Франковской области на западе Украины предложили людям работу по строительству фортификаций в контролируемой Киевом части Донбасса в качестве отсрочки от мобилизации. Работникам также пообещали заплатить 20 тысяч гривен ($526), обеспечить питанием и жильем.