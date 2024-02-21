В МИД РФ пригрозили зеркальными мерами на изъятие Киевом российских активов В МИД допустили ответные меры в случае изъятия Украиной российских активов

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Российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва будет рассматривать все способы защитить свои законные права и интересы, в том числе «судебное обжалование возможных решений о конфискации».

Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества <...> Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, — сказал Галузин, комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.

Ранее стало известно, что Киев собирается продать сотни российских активов, которые оказались под санкциями. Глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль не стал уточнять, о каких именно активах идет речь, а лишь подчеркнул, что доходы от их продажи будут направлены на восстановление страны.

До этого глава МИД Италии Антонио Таяни по итогам Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил решимость Запада сохранять российские суверенные активы замороженными, пока Москва не заплатит за ущерб, причиненный Киеву. В ЕС уже утвердили положение, согласно которому «доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью».