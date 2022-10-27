В МИД РФ пригрозили уничтожить спутники США из-за работы на нужды Украины В МИД РФ пригрозили уничтожить коммерческие спутники США из-за работы на нужды Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара. Дипломат отметил, что Запад подвергает неоправданному риску устойчивость мирной космической деятельности своими действиями. Он назвал текущую тенденцию «чрезвычайно опасной».

Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, — сказал Воронцов.

Представитель России подчеркнул, что США и их союзники ставят под угрозу многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей по всему миру.

Компания SpaceX не перестанет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже в случае отказа Пентагона финансировать работу сети, написал ранее американский предприниматель Илон Маск в Twitter, тем самым заверив вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в продолжении действия проекта. В ответ украинский министр поблагодарил бизнесмена, подчеркнув, что бесперебойная работа связи Starlink крайне важна для Украины.