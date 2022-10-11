В МИД РФ пригрозили последствиями в случае эскалации конфликта на Украине Замглавы МИД РФ Рябков пригрозил США и НАТО последствиями в случае эскалации конфликта на Украине

В случае продолжения неконтролируемой эскалации конфликта на территории Украины, Россия будет готова принять ответные меры, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что эти меры могут принять ассиметричный характер. В связи с этим он выразил надежду, что провокации со стороны стран-членов НАТО и конкретно США прекратятся.

Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера. <...> Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации, — высказался дипломат.

Он подчеркнул, что страны Запада оказывают масштабную помощь Украине. Они обучают военный персонал страны, передают разведданные и спутниковые снимки, а также поставляют оружие. Параллельно с этим они призывают нанести поражение России на поле боя. Рябков считает недопустимым подобное поведение и утверждает, что если эти действия продолжатся, Россия незамедлительно примет меры.