В МИД РФ пригрозили ответом стране ЕС за ограничения для дипломатов Захарова: РФ ответит Польше на ограничения для своих дипломатов такими же мерами

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Мария Захарова

Россия ответит на запрет властей Польши на передвижение по стране для российских дипломатов аналогичными мерами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости. По ее словам, действия Варшавы расцениваются Москвой как попытка осложнить работу российских дипломатов.

Мы квалифицируем это как очередной элемент антироссийской политики. Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы осложнить работу наших дипломатов, — сказала она.

По ее словам, ограничения были введены в контексте предстоящих выборов в Европарламент. Таким образом коллективный Запад хочет поддержать выгодных США кандидатов и максимально задвинуть ненужных.

Аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится, — подчеркнула Захарова.

Ранее Мария Захарова заявляла, что если Париж добавит в санкционные списки российских дипломатов, то против французских представителей МИД будут введены ответные меры. Так она отреагировала на предупреждение французского внешнеполитического ведомства после заявления пресс-секретаря российского посольства в Париже Александра Макогонова, который заявил о том, что отправленные на Украину из Франции инструкторы станут законной целью российских военных.