Зерновая сделка через неделю может прекратить существование Замглавы МИД Вершинин: зерновая сделка может прекратить существование 18 мая

Фото: Shutterstock

Черноморская инициатива, включающая зерновую сделку, могут прекратить действие 18 мая, если к этому сроку участники переговоров не достигнут консенсуса, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия в первую очередь отстаивает свои интересы, но с учетом общей обстановки на сельскохозяйственных рынках, которая «довольно волатильна».

Значит, она прекращает свое существование, — сказал замглавы МИД, отвечая на вопрос, что будет, если участники переговоров не решат вопрос с поставками российских удобрений до 18 мая.

Вершинин также рассказал, что на встрече в Стамбуле звучали разные предложения относительно возможного срока продления сделки.

Контакты продолжаются, тем не менее, все другие сроки и пожелания сторон могут только рассматриваться, но в пику или вопреки нашим интересам действовать не собираемся, — добавил дипломат.

Ранее ТАСС привел слова источника в Стамбуле, который отметил высокую вероятность того, что зерновую сделку могут вновь продлить на два месяца. При этом источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, подчеркивал, что решение о продлении сделки еще не принято, а заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о продлении соглашения на 60 дней собеседник объяснил «ожиданиями Анкары».