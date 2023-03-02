В МИД РФ пообещали раскрыть миру истинное лицо «киевского режима» Захарова: МИД РФ доведет информацию об атаке украинских ДРГ в Брянской области до мира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала РБК, что ведомство намерено довести информацию об атаке украинских диверсантов в Брянской области до международного сообщества как «еще одно доказательство преступности киевского режима». Дипломат добавила, что на Западе делается все возможное, чтобы проигнорировать «все факты преступлений режима Зеленского».

МИД будет доносить эту информацию на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание, — сказала Захарова.

По ее словам, доказательств преступности киевского руководства появляется все больше.

Ранее официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не может проверить информацию об украинских диверсантах в Брянской области. Он подчеркнул, что ООН ознакомилась с позицией Киева и Москвы по произошедшему. В офисе генсека указали, что международная организация заинтересована в прочном мире на Украине и недопущении усиления конфликта.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль в селе Любечане. Водитель, перевозивший детей, скончался от полученных ранений, также пострадал ребенок, находившийся внутри, его жизни ничто не угрожает.