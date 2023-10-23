В МИД РФ ответили на угрозы закрыть Балтийское море для российских судов Грушко: НАТО давно мечтает превратить Балтийское море в свое внутреннее озеро

Фото: Ministry of Industry and Trade o/Twitter.com/Global Look Press

НАТО никогда не сможет превратить Балтийское море в свое внутреннее озеро, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, которые приводит ТАСС, в Москве знают о таком желании Альянса. Также, отметил он, в западных столицах должны понимать всю серьезность последствий от возможного решения о закрытии моря для российских судов.

Мы знаем, что некоторые политики и натовские стратеги мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда, — сказал замминистра.

Подводный газопровод Balticconnector, расположенный между Финляндией и Эстонией, перекрыли из-за возможной утечки. Позже президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению инфраструктуры.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил NEWS.ru, что никто не может закрыть Балтийское море России. По его словам, все разговоры об этом являются не более чем «причудами не очень умных людей».

Между тем полиция Финляндии сообщила, что в настоящее время сосредоточена на выяснении причастности китайского судна Newnew Polarbear к повреждению газопровода. При этом расследование подтвердило, что ущерб был причинен внешней механической силой.