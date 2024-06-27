В МИД России отреагировали на попытку военного переворота в Боливии МИД России: Москва осуждает попытку военного переворота в Боливии

Фото: Radoslaw Czajkowski/dpa/Global Look Press

Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии, говорится в официальном заявлении МИД России. Отмечается, что Москва выражает полную поддержку правительству президента Луиса Арсе и предостерегает от иностранного вмешательства во внутренние дела южноамериканского государства.

Решительно осуждаем совершённую 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе, — говорится в заявлении.

В МИД РФ назвали недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля и призвали все политические силы и структуры Боливии сплотиться в интересах консолидации общества. Там также предостерегли другие государства от «деструктивного иностранного вмешательства» в политику страны, отметив, что оно приведет к трагическим последствиям.

Мы солидарны с братской Боливией — нашим надежным стратегическим партнером, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что трех военачальников задержали после попытки государственного переворота в Боливии. В полицейский участок доставили бывшего командующего армией генерала Хуана Хосе Сунигу, бывшего командующего ВВС Марсело Хавьера Сегарру и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора.