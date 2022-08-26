В МИД РФ опровергли статью NYT, обвиняющую РФ в преступлениях на ЗАЭС

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Информация о ситуации вокруг Запорожской АЭС, опубликованная в статье газеты New York Times напоминает сценарий низкопробного триллера, поскольку в статье присутствуют утверждения без какой-либо аргументации, говорится в опровержении на сайте МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что NYT ссылается на сообщения людей, чьи личности невозможно проверить.

В МИД пояснили, что имена якобы специалистов ЗАЭС, распространяющие фейки о ситуации на энергообъекте не называются по соображениям безопасности, а фотографии «узников станции» сделаны со спины.

Американские СМИ продолжают пестреть легендами и мифами о ситуации вокруг Запорожской АЭС. На этот раз с особым пристрастием данную тему «освещает» издание New York Times. Статья газеты напоминает сценарий низкопробного «триллера»: ночь, трассеры от «стрельбы российской техники», летящие рядом с реакторами и линиями электропередач снаряды, — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что обвинения в адрес России надуманны и российскую сторону обвиняют во многих преступлениях, не имея никаких доказательств.

В министерстве добавили, что американские журналисты игнорируют официальную российскую позицию, в том числе, попытки организовать Россией визит на ЗАЭС международной инспекции МАГАТЭ.

Российская сторона, как никто другой, заинтересована в том, чтобы представители агентства оказались на станции и собственными глазами увидели разрушительные последствия ее обстрелов украинской стороной, — указано в публикации.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти завершили сбор данных, указывающих на причастность украинских военных к обстрелу крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в ближайшее время все доказательства будут переданы в ООН.