В МИД РФ оценили запрет Польши на импорт зерна с Украины Захарова: Польша разговаривает с Киевом, пока он остается инструментом против России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Варшава разговаривает с Киевом до тех пор, пока тот ей нужен как «антироссийский инструментарий». Так дипломат отреагировала на запрет Польши на импорт и транзит украинского зерна через территорию страны. Захарова отметила, что когда остатки Украины будут поглощены Польшей, никто не будет разговаривать с населением.

Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий. А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать, — написала Захарова.

Она назвала данное решение показательным в «мнимой заботе Запада о голодающих и нуждающихся в продовольствии».

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осудило решение польских властей запретить ввоз в страну украинской продукции. Ведомство отметило, что Киев «сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта через территорию Польши сельскохозяйственных товаров с Украины». По мнению представителей министерства, Польша нарушила таким образом действующие договоренности.