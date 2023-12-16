В МИД РФ оценили возможность заключения с Японией договора о сотрудничестве Замглавы МИД РФ Руденко: Москва не видят перспектив для сотрудничества с Токио

Фото: МИД РФ

Андрей Руденко

Россия не видит перспектив для подписания с Японией договора о дружбе и сотрудничестве, заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Дипломат указал, что Токио после начала СВО придерживается недружественной позиции по отношению к России, активно поддерживает западные санкции, допускает разжигание русофобских настроений, наращивает военную активность у границ Дальнего Востока и оказывает военную помощь Киеву.

В таких условиях не видим перспектив продолжения с Токио диалога о заключении основополагающего документа — договора о дружбе и сотрудничестве, который был призван заложить фундамент для долгосрочных добрососедских отношений, — сказал он.

При этом Руденко отметил, что Россия не прекращала контактов с Японией по линии МИД и посольств. Дипломат напомнил, что в декабре к обязанностями приступил новый посол в Москве Акира Муто, и в ближайшее время Москва направит в Токио главу российской дипмиссии.

Пока же продолжим реагировать максимально жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь собственными национальными интересами, — заключил он.

Министерство экономики Японии ранее ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 — из Белоруссии. Также под ограничения попали по две компании из ОАЭ и Узбекистана, одна — из Сирии. Санкции начнут действовать с 22 декабря.