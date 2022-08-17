В МИД России оценили вероятность глобального голода Дипломат Биричевский заявил, что риск глобального голода маловероятен из-за низких цен на зерно

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Снижение цен на зерно минимизирует риск развития глобального голода в мире, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, это стало возможно благодаря подписанию международного соглашения о вывозе украинского зерна.

Думаю, что глобального голода не будет, тем более что цены на зерновые в последние несколько месяцев неуклонно снижаются, и во многом это благодаря тем договоренностям, которые были достигнуты между РФ, ООН, Турцией и Украиной, — подчеркнул он.

22 июля Россия и Украина при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписали «продуктовую сделку». Стороны договорились за 120 дней вывезти застрявшее в украинских портах зерно. Параллельно ЕС дал обещание снять санкции в отношении Москвы, ограничивающие поставку российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Для контроля ситуации в Стамбуле создали специальный координационный центр, куда вошли все участники соглашения. Основной задачей центра является решение задач и вопросов для перехода инициативы на практический этап реализации. В Минобороны Турции подчеркнули, что деятельность российских представителей будет взята под особый контроль.

В период с 1 по 15 августа из морских портов Одессы, Черноморска и Южного вышел 21 сухогруз. Они перевезли более 563 тысяч тонн зерна, а также других продовольственных товаров.