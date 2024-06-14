В МИД РФ оценили соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной Захарова: гарантии безопасности США и Украины являются «обычными бумажками»

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Мария Захарова

Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США, подписанное накануне, не имеет юридической силы, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, оно нужно лишь, чтобы показать солидарность Запада с Киевом, передает РИА Новости.

Это обычные бумажки. В принципе, не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то, мне кажется, пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения ни о чем, они не имеют юридической силы, — сказала дипломат.

Она отметила, что таким образом гражданам Украины, которых президент Владимир Зеленский «еще не пустил под нож», собираются показать поддержку Киева мировым сообществом. С другой стороны, соглашение может быть нужно украинским властям, чтобы продемонстрировать на предстоящей конференции в Швейцарии какие-то наработки «квазиюридического характера», предположила представитель российского МИД.

Ранее президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Стороны назвали этот документ «мостом» Киева в Североатлантический альянс.