В МИД РФ оценили шансы на стабилизацию вокруг Косово Грушко: шансы на стабилизацию вокруг Косово из-за США и ЕС не просматриваются

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В России не видят перспектив долгосрочной стабилизации ситуации вокруг Косово — из-за действий США и ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, Вашингтон и Брюссель убеждают косовского «премьера» Альбина Курти в том, что его тактика по выдавливанию сербов из края выльется в признание Сербией независимости Косово.

Перспектив на долгосрочную стабилизацию не просматривается. Лидер Косово Курти путем поддержания напряжения на местах действиями по выдавливанию сербов рассчитывает на то, что его кураторы — Вашингтон и Брюссель — еще больше усилят прессинг на Белград, добиваясь признания самопровозглашенной независимости края в нарушение резолюции 1244 ООН, — отметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что на провокации Косово Запад реагирует вяло и беспринципно. Это позволяет Курти считать, что выбранная тактика в конце концов сработает, заключил Грушко.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Белград укрепился в убеждении о недопустимости признания независимости Косово. Таким образом он отреагировал на инцидент с участием косовской полиции, в результате которого погибли сербы.

Позже Вучич сообщил, что представители сил НАТО для Косово (KFOR) помогали местной полиции в операции против сербов, дав фактически Альбину Курти карт-бланш на их убийство. По его словам, такими полномочиями в KFOR поделились после убийства косовского полицейского на севере края.