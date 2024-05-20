В МИД РФ оценили реакцию мира на совместное заявление Путина и Си Цзиньпина Лавров: совместное заявление Путина и Си Цзиньпина вызвало резонанс во всем мире

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином

Совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принятое по итогам двусторонних переговоров в Пекине, вызвало широкий резонанс во всем мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях СМИД ШОС. По его словам, которые приводит РИА Новости, достигнутые договоренности позволят обоим государствам выйти на более высокий уровень отношений.

Совместное заявление лидеров об углублении двусторонних отношений в контексте 75-летия наших дипломатических связей вызвало широкий резонанс во всем мире, в том числе в ООН. И оно нам начертало новые задачи в контексте вывода наших отношений на еще более высокий и насыщенный уровень, — сказал он.

Лавров отметил, что график предстоящих контактов между РФ и Китаем весьма насыщенный. Обращаясь к китайскому коллеге, министр подчеркнул, что его ждут на заседании глав МИД БРИКС, которое пройдет в Нижнем Новгороде 10–11 июня.

Газета Financial Times ранее сообщила, что заявления Путина и Си Цзиньпина, прозвучавшие по итогам визита российского лидера в Китай, стали унижением для США. Издание уточнило, что речь идет о словах политиков о расширении сотрудничества между Москвой и Пекином в военной сфере.