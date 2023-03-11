В МИД РФ оценили предложение Зеленского переименовать Россию в Московию Захарова обвинила Зеленского в создании «анти-России» после идеи переименовать РФ в Московию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном переименовании России в Московию лишний раз доказывают правоту властей РФ, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, из Украины действительно пытаются создать «анти-Россию».

Владимир Зеленский поручил премьеру изучить переименование России в Московию. Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала Захарова.

Ранее Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю тщательно проработать вопрос переименования России в Московию. До этого соответствующая петиция набрала необходимое число голосов для ее официального рассмотрения.

14 февраля стало известно, что петиция о переименовании России в Московию набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов. Согласно документу, название «Российская Федерация» предлагается изменить на «Московская Федерация». В январе 2022 года, до начала СВО, с аналогичной инициативой выступил городской совет Киева.