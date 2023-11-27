В РФ начнут штрафовать за нарушение договора с занятыми на вредных работах Путин узаконил штрафы за нарушение договора с занятыми на вредных работах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому за нарушение договора с занятыми на вредных работах будут штрафовать на 6–10 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Отмечается, что мера вступит в силу через 10 дней.

Изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. При этом его дополнят положениями об административной ответственности за невыполнение работодателем обязательств по охране труда своих сотрудников.

Ранее Путин приостановил индексацию окладов государственных служащих до 1 января 2025 года. Данная мера не коснется военнослужащих и сотрудников силовых структур. В документе отмечено, что закон затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Приостановка индексации вступит в силу 1 января 2024 года. Финансовый эффект от этого должен составить 36 млрд рублей.

27 ноября российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда. В 2024 году МРОТ увеличат на 18,5%. Таким образом размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В 2023 году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Кроме того, с 2024 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы увеличится с 42% до 48%. С инициативой увеличить минимальную оплату труда глава государства выступил во время послания Федеральному собранию.