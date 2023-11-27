В МИД РФ оценили перспективы улучшений отношений Москвы и Вашингтона Рябков заявил об отсутствии перспективы улучшения отношений Москвы и Вашингтона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Перспектива улучшения отношений Москвы и Вашингтона не просматривается вне зависимости от итогов выборов президента США в 2024 году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС. По его словам, при этом не имеет значения, кто победит на президентских выборах в США и у кого в конгрессе будет преимущество.

Что касается отношений с США, то, на мой взгляд, перспективы их улучшения и тем более перевода на какой-то восходящий тренд на сегодня просто не просматривается. Причем независимо от того, кто выйдет победителем из избирательной кампании, кто станет следующим президентом США, как распределятся силы в палатах конгресса, — сказал замминистра.

Ранее Рябков отметил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями ограничены эпизодическим обменом оценками. По его словам, прежде стороны вели конструктивный диалог, но США разрушили его оторванными от реальности требованиями.

Позже замглавы МИД сообщил о «серьезном предложении» Вашингтона по вопросу освобождения осужденного за шпионаж гражданина США Пола Уилана. Он отметил, что ведомство пока не получало никаких дополнительных предложений по вопросу обмена заключенными. По его словам, Москва готова рассмотреть новые инициативы, если они поступят.